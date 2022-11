Condenan a Patjane a 6 años de prisión y una multa de más de 8 millones por abuso de autoridad

El ex alcalde de Tehuacán recibió su primera sentencia de los cinco procesos que enfrenta, por lo que aún le restan otros cuatro

El ex presidente de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez recibió una condena de 6 años de prisión y una multa de más de 8 millones de pesos por el delito de abuso de autoridad, sin embargo, aún le resta enfrentar otros 4 procesos penales.

De acuerdo con el Tribunal de Enjuiciamiento, un juez imputó al ex alcalde el delito de abuso de autoridad por el cual permanecerá en prisión 6 años, tres meses y 90 días de salario mínimo, así como una multa que asciende a 8 millones 691 mil 700 pesos como reparación del daño al estado. Sin embargo, no se conocen más detalles.



La @FiscaliaPuebla obtuvo sentencia condenatoria de más de 6 años de prisión contra Felipe de Jesús N., ex edil de #Tehuacán, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Pagará más de $8,000,000.00 y estará inhabilitado por 15 años.



?https://t.co/E66QbkH1UE pic.twitter.com/Z928CI6CZL

— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) November 27, 2022

En este sentido, el uso indebido de funciones se declaró, en la causa penal 448/2019, tras despedir sin motivo aparente y sin consultar al Cabildo de la administración tehuacanense que encabezó al secretario general, tesorero y contralor municipal, por lo que esta investigación continúa pendiente.

Cabe destacar que el ex edil enfrenta 5 procesos en su contra. El de abuso de autoridad, que fue encarpetado en la causa penal 29/2022, fue el que lo hizo acreedor a 6 años de prisión y una multa de 8 millones 691 mil 700 pesos; sin embargo, le restan enfrentar otros 4 delitos por responder.

Por otra parte, también continúan las investigaciones en contra de Víctor Manuel Canaán, el regidor de Hacienda, la ex coordinadora de licitaciones Ana Lucía Sánchez y la ex controladora Zamira Canaán Zerón, quienes permanecen recluidas en prisiones del estado. Al primero se le acusa de uso ilícito de facultades y atribuciones en agravio del Ayuntamiento; mientras que a las dos mujeres su proceso se le dictaminó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, sin embargo, tras obtener un amparo enfrentan el proceso en libertad condicionada.

Patjane Martínez permaneció recluido en el Cerezo de Tepexi de Rodríguez desde el 27 de marzo del 2020, toda vez que fue aprehendido el 15 de noviembre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.