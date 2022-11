Rafael Micalco asegura que el DAP sí es un impuesto nuevo para los poblanos

El diputado panista, Rafael Micalco afirmó que el DAP sí es un impuesto nuevo, por lo que aseguró que la idea es no crear más cobros, en el entendido de que se avecinan más para los poblanos en 2023 como el tarifazo del agua y cobros estatales y municipales.

En entrevista, Micalco aseguró que debe revisarse la aprobación del bajo en el entendido de que se avecinan más impuestos para los poblanos en el 2023.

“Eso es parte del análisis porque no sólo es el DAP, está por ejemplo el tema del agua, se aprobó este año, es un tema sensible para los poblanos. Hay otros rubros, impuestos estatales, municipales. El DAP es un impuesto nuevo. No hay que perderlo de vista, y la idea es que no haya impuestos nuevos”