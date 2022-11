Impuestos nuevos para 2023 deben contemplarse para no agregar otro como el DAP: Micalco (VIDEO)

La verificación vehicular y el ‘tarifazo’ del agua en Puebla para el próximo año deben de ser contemplados al momento de votar por el DAP, pues se debe garantizar que no haya más impuestos para los poblanos en 2023, afirmó el panista Rafael Micalco.

En entrevista, el integrante de la fracción panista en el Congreso local, aseguró que se debe hacer un análisis minucioso atendiendo a diversas situaciones, como la del 2023, los poblanos se enfrentarán a una serie de impuestos más, como el del agua y la verificación vehicular, pues son cobros que en caso de que se apruebe el DAP, desequilibrarán más la economía de los y las poblanas.

Además de que aseguró que el cobro del Derecho al Alumbrado Público sí puede entenderse como un impuesto más, y por lo tanto entraría junto a otros impuestos como algo que se tiene que saldar y que seguramente no será contemplado por toda la ciudadanía, al menos para la capital poblana.

“Eso es parte del análisis porque no sólo es el DAP, está por ejemplo el tema del agua, se aprobó este año, es un tema sensible para los poblanos. Hay otros rubros, impuestos estatales, municipales que deberían tomarse en cuenta al momento de tomar un posicionamiento. El DAP es un impuesto nuevo. No hay que perderlo de vista, y la idea es que no haya impuestos nuevos que alteren la economía de los poblanos”, remarcó el panista.