Barbosa llama a Coparmex aplaudidores del morenovallismo; empresarios se defienden (VIDEO)

El Gobierno del Estado y Coparmex revivieron sus diferencias, pues el gobernador Miguel Barbosa aseguró que han sido los constantes aplaudidores de los gobiernos panistas, razón por la que la entidad está endeudada, mientras que el presidente de la cúpula empresarial Rubén Furlong señaló que sólo han sido críticos de las administraciones en todos los niveles.

Durante su rueda de prensa, el mandatario señaló que la Coparmex se encargó de aplaudir a las administraciones anteriores que realizaron obras faraónicas, lo que tiene comprometido el Impuesto Sobre la Nómina en la actualidad, sin embargo, lo que resta se utiliza en la promoción turística del estado.

El mandatario mencionó que para la promoción del estado se utiliza el 0.5 por ciento del ISN, debido a que el resto lo dejaron comprometidos los gobiernos panistas con los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), así como las Asociaciones Públicas – Privadas (APP), mismas que recibieron el visto bueno de la Coparmex.

“Los de Coparmex son capaces de decir esas cosas, no saben cuánto le destinamos a la promoción turística, le destinamos el 0.5 por ciento del tres que se cobra, el Impuesto Sobre la Nómina lo dejaron comprometido los gobiernos panistas con los APP y PPS, esas deudas que contrajeron los gobiernos panistas y que Coparmex aplaudieron, festejaron”, mencionó.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Puebla, Rubén Furlong aseguró que nunca han aplaudido por el simple hecho, sino que se han dedicado a criticar a todos los órdenes de gobierno cuando realizan cosas que no consideran correctas.

#Entérate | ?? El presidente de @CoparmexPuebla , @RubenFurlongM señaló que no son un organismo aplaudidor ni opositor de ningún gobierno en respuesta a las declaraciones del gobernador @MBarbosaMX . pic.twitter.com/mt7PZR4uHY

En este sentido, mencionó que no son un organismo de oposición, pues siempre buscarán dar su apoyo a las propuestas gubernamentales que favorezcan el desarrollo económico y social del país.

“Nosotros no somos un organismo de oposición, nos oponemos a las cosas con las que no estamos de acuerdo, las que sentimos no favorecen al desarrollo económico y social del país, a todos los gobiernos les hemos señalado y propuesto cosas, pero aplaudir por aplaudir jamás lo hemos hecho”, dijo.