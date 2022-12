Ejecutados en Totimehuacán no tenían antecedentes penales, se investigará a fondo: MBH (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa aseguró que las cuatro personas que fueron ejecutadas en una tienda de la colonia Santa Clara La Venta en Totimehuacán y a quienes les dejaron un narcomensaje al lado de sus cuerpos no tenían antecedentes delictivos; sin embargo, mencionó que no se descartará ninguna hipótesis sobre los hechos ocurridos.

En su tradicional mañanera, Barbosa Huerta señaló que ya se conoce el móvil de cómo ocurrieron los cuatro asesinatos, pero señaló que es la Fiscalía General del Estado la que tiene que dar más detalles, pues es la instancia encargada de realizar todas las investigaciones pertinentes.

#CódigoRojo | @MBarbosaMX dijo que los cuatro ejecutados en una tienda de la colonia Santa Clara La Venta en #Totimehuacan no tenían antecedentes penales pic.twitter.com/LOe39k6lCR

Asimismo, el mandatario mencionó que las cuatro personas ejecutadas no contaban con un antecedente delictivo, pero se van a contemplar todas las líneas de investigación necesarias para poder dar con los responsables de los cuatro sangrientos asesinatos ocurridos este martes en Totimehuacán.

“Se está investigando todo lo relacionado con los antecedentes de las personas fallecidas y si puedo decirlo, no tienen ningún antecedente penal, hasta ahí estamos, pero no podemos descartar nada, ya hay muchos más datos que con los que se inició, pero no podemos revelarlos”, mencionó.