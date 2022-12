Secretaría de Salud tiene déficit del 70 % de médicos especialistas: tiene 170 de 560 plazas requeridas

El secretario de Salud José Antonio Martínez García reveló que existe un déficit del 70 por ciento de médicos especialistas en la dependencia que encabeza, pues de la meta de contratación del Insabi de 560 doctores sólo se tiene 170 en la plantilla actual.



En entrevista, el titular de la dependencia estatal advirtió que hay un faltante en la contratación de médicos especialistas de 390 plazas, pues la meta contemplada mínima es de 560 doctores, de los cuales el Instituto de Salud para el Bienestar sólo ha contratado 170 para la entidad poblana.

Sin embargo, dejó en claro que la bolsa de trabajo está todavía abierta y se espera que sea llenada cuanto antes, pues declaró que el problema es que no hay tanta formación de médicos especialistas para llegar a las comunidades más rezagadas y con difícil acceso a un buen servicio de salud. No obstante, dijo que el problema es en este ámbito, pues no detalló sobre los médicos generales.



“Tenemos un déficit de especialistas, no estoy hablando de médicos generales, en la Secretaría de Salud son 560 y el Insabi nos ha contratado 170; que quede claro, tenemos abierta la convocatoria para contratarlos, la bolsa de trabajo está completamente abierta, pero el problema es la formación, no se forman tantos especialistas para poder llegar a todas las comunidades”, reconoció el secretario de Salud.



Esta cifra de 560 médicos especialistas, dijo José Antonio Martínez, es lo que se requiere como mínimo indispensable para que se pueda llegar a las comunidades poblanas más marginadas que requieran de servicio médico. Y a la vez, refirió que son 5 las especialidades que más se contrató para Puebla y son ginecólogos, anestesiólogos, médicos internistas, pediatras y cirujanos.

En este sentido, dijo que en los 32 hospitales integrales de Puebla, que están en zonas con acceso difícil y en marginación, no se pueden cubrir los 4 turnos, por lo que se requiere de más médicos especialistas, por lo que sí urge tener más personal, por eso recalcó que la convocatoria sigue abierta y están en la espera de llenar las vacantes.