Protesta personal médico en la SSA: cerca de 8 mil doctores tienen contrato laboral precario

El personal de la Secretaría de Salud realizó una manifestación en las inmediaciones de la dependencia estatal debido a que reclamaron que se les diera basificación inmediata a toda la comunidad médica, ya que más de 8 mil trabajadores tienen contrato precario, por lo que exigieron que se les dé prestaciones de ley.

La tarde de este martes, los integrantes de Movimiento de los Trabajadores de los Servicios de Salud acudieron a las puertas de la dependencia estatal ubicada enfrente del Teatro Principal, pidieron que se les mejore los contratos de trabajo para tener mejor suelto, esto a través de un proceso de basificación para que toda la comunidad médica tenga mejor trabajo.

Comentaron que alrededor de 8 mil médicos se encuentran en estas condiciones, por lo que los médicos que se manifestaron en la Secretaría de Salud dijeron ser los representantes de sus colegas, pues no todos pudieron acudir a protestar debido a su jornada laboral.

El secretario general de la agrupación Miguel Ángel Uriarte Serrano comentó que la mayoría de los inconformes cuentan con sueldo base menor al 75 por ciento que el de los demás médicos, además de que no cuentan con un seguro social que esté a su disposición si llegasen a ocuparlo, a pesar de que ellos proveen a la sociedad de salud.

Señalaron también que tienen miedo de que se les despida injustificadamente en los próximos días, ya que acusaron que tienen que cumplir con una evaluación arbitraria que sus jefes ocupan para despedir a su antojo. Incluso, comentaron que durante el transcurso de este 2022 cerca de 100 trabajadores por la salud se han quedado sin trabajo por estas evaluaciones injustificadas.

Por otra parte, dijeron que en caso de no obtener una respuesta en los próximos días por parte de algún funcionario interpondrán una demanda laboral, además de que dijeron que les están dando largas, pues desde el mes de agosto no ha habido pláticas con los funcionarios. Por otra parte, los pocos acuerdos, dijeron los inconformes, no han sido respetados.

Reiteraron finalmente que ya atiendan sus demandas y les den certidumbre laboral para poder ejercer bien su profesión, ya que esto no sólo los afecta a ellos sino también a los pacientes que tienen que atender y que por no contar con un buen sueldo no se pueden desempeñar bien.