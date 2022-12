Ni diputados ni funcionarios públicos son elegibles para ser gobernador sustituto: Mónica Rodríguez

El Congreso del Estado tendrá que elegir al gobernador sustituto, sin embargo, sin embargo, no podrá ser cualquier perfil, toda vez que existe una serie de requisitos que deben cumplirse, destacando que no podrá ningún funcionario público federal, estatal o municipal, diputado o senador que no se haya separado de su cargo 90 días antes.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, se establecen cinco candados para que una persona pueda ser nombrada como titular del Poder Ejecutivo en la entidad.

Entre ellos se encuentra que deberá ser mexicano de nacimiento, además de ser ciudadano del estado y tenga pleno uso de sus derechos políticos.

Asimismo, no tendrá que ser funcionario de ningún nivel de gobierno, tampoco militar o tener mando dentro de las fuerzas del Estado, mientras que en caso de querer ser aspirantes, tendrán que haberse separado de sus cargos 90 días antes del nombramiento.

Los ministros religiosos o de culto tampoco son personas elegibles para poder ocupar el cargo de gobernador.

Diputados no podrán ser elegidos

Respecto al tema, la diputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia detalló que por ley cualquiera de los diputados se encuentra imposibilitado para poder ser nombrado como gobernador sustituto.

Por ello es que confío en que se logren los consensos entre los legisladores, con la finalidad de elegir a la persona que garantice la estabilidad dentro de la entidad poblana.