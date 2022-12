Siempre estuvo comprometido con AMLO y luchó hasta su último día por Puebla: Charito

El gobernador de Puebla siempre fue una personalidad comprometida con la Cuarta Transformación y buscó en todo momento garantizar que la entidad poblana viviera el proceso de renovación encabezada por Morena, señaló María del Rosario Orozco Caballero, esposa de Miguel Barbosa.

Orozco Caballero, en su intervención en el acto fúnebre celebrado en Casa Aguayo, sostuvo que su esposo fue un impulsor de la Cuarta Transformación y los valores de Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que cuando fue elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante de la 4T para Puebla este tomó la batuta.

? #Politikón | “ @MBarbosaMX siempre agradeció a AMLO por nombrarlo candidato y dijo no le voy a fallar” afirmó la esposa del gobernador María del Rosario Orozco Caballero en su discurso por el acto fúnebre del gobernador pic.twitter.com/6JwkTSDi6B

A su vez, Orozco Caballero señaló que Barbosa Huerta siempre estuvo agradecido por la confianza que López Obrador depositó en él y aseguró que no le fallaría en el camino por el que transitaría Puebla una vez que el morenista se hizo de la gubernatura. Por eso se sintió acogido por el movimiento.

Además, reiteró que sí se sentía agradecido y a gusto de que se le haya escogido como candidato de Morena y una vez que fue designado como gobernador de Puebla se dedicó a llevar la 4T y a ver por los más pobres y a combatir la corrupción de la cual, señaló su esposa, siempre la tuvo como uno de sus principales enemigos.

“Él agradecía al licenciado Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de gobernar el estado de Puebla. Este enorme privilegio de haberlo nombrado candidato de la 4T por parte de López Obrador; y dijo no lo voy a fallar, en Puebla se instalará una Cuarta Transformación real y la corrupción va a ser combatida”, reveló.

Por otra parte, dijo que durante su gobierno el morenista buscó darle mayor oportunidades al sector del campo, y los campesinos fueron beneficiados de programas que estaban encaminados a dar soporte a la actividad en Puebla. Por ello, puso especial empeño a las dependencias encargadas de este ámbito. Además, resaltó su trabajo como senador de la República.

“Él fue comprometido, luchando hasta el último día de su vida por Puebla, por combatir la corrupción y creo que hizo mucho. Él decía, yo no tengo ningún empacho en reclamarle a mis secretarios su conducta porque nunca le he pedido algo impropio, algo despegado a derecho. Les he pedido que trabajen bien para Puebla”, señaló.