No hubo acuerdos inconfesables para designar gobernador: Alcántara a Marko

Los legisladores locales del PAN no pactaron acuerdos inconfesables para apoyar la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto, respondió el coordinador de la bancada panista, Eduardo Alcántara Montiel al presidente nacional del partido, Marko Cortés Mendoza.

El diputado blanquiazul afirmó que desde el Congreso del Estado se buscó generar una responsabilidad social que pudiera atender de forma inmediata la situación que vivía la entidad, generando certeza para los poblanos.

De igual manera se pretendió evitar que con el paso de los días los intereses personales pudieran ir creciendo y que estos se fueran anteponiendo al bienestar de la sociedad, teniendo el antecedente del fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso.

Por ello es que negó que se generaran acuerdos en lo “oscurito” para poder impulsar al ahora ex legislador morenista para que pudiera ser elegido como el gobernador sustituto por los próximos dos años.

“No hay acuerdos en lo oscurito, inconfesables, porque en mi caso ni formó parte de una organización secreta política que se vuelva innombrable, yo no soy parte de esa organización, mi votó en lo personal, no voy a hablar a nombre de la bancada fue un acto de responsabilidad con el momento que estaba viviendo Puebla”, dijo.

Alcántara Montiel aseguró que está en la disposición de poder hacer las aclaraciones que sean solicitadas por parte del Comité Ejecutivo Nacional, añadiendo que no teme que pueda haber represalias en su contra.

El legislador panista también dijo desconocer si existían acuerdos nacionales sobre el tema, toda vez que estos no les fueron comunicados, a pesar de que sí hubo comunicación con el CEN.

“Yo me someteré en su momento a las aclaraciones que pida mi partido, hasta el momento no he sido notificado de nada, no temo a ninguna represalia porque tengo la tranquilidad de que hice lo correcto”, expresó.