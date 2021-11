Daniela, de 15 años, salió de su casa en Santa Anita debido a un regaño y lleva un mes perdida

“Se salió con una chamarra ligera, sin cubrebocas y sin dinero, que no piense que no la queremos, porque si fuera así no la estaríamos buscando” dijo con la voz quebrada, la tía de la pequeña Daniela Esmeralda Míaz Porras, de 15 años; quien desapareció desde hace cuatro semanas de la colonia Santa Anita y hasta la fecha no saben nada de ella.

Será mañana cuando se cumpla exactamente un mes de la desaparición de la niña Daniela; esto desató que sus abuelitos y sus tíos estén preocupados por ella, debido a que la menor salió huyendo de la vivienda de su familia en la capital poblana a causa una llamada de atención.

En entrevista con CAMBIO, la tía de Esmeralda detalló cómo fueron los hechos y explicó que la menor en realidad vive con sus abuelitos en Atlixco, sin embargo, se vinieron unos días a la capital, debido a que su esposo enfermó de Covid, por lo que les pidió apoyo para atender el negocio que tiene en la ciudad.



“Dani y su abuelita iban y venían porque mi esposo se enfermó de Covid en esos días, y me vinieron a ayudar, porque tenemos un negocio, llegaron ambas y se quedó conmigo día y medio, en esos días se le llamó la atención, debido a que agarró unas cosas del negocio sin avisar, se le dijo que eso no se tenía que hacer y empezó luego el berrinche, pensamos que se le iba a pasar, pero se enojó”, mencionó la tía de Daniela Esmeralda.



Dijo que al siguiente día del regaño la adolescente comenzó a decir que quería independizarse y vivir sola, porque supuestamente ella creía que no la querían; finalmente, cuando ambas estaban en el negocio, la menor comenzó a volver a discutir y aprovechó que llegó un cliente para poder salir corriendo, siendo la última vez que la vieron.



“Al día siguiente venimos al negocio, yo le dije que se levantara para que me ayudara con el desayuno de su tío y empezó a molestarse, estaba yo sola y luego me dijo que quería irse, ya llegó un cliente al negocio y aprovechó eso, sólo vi que se fue corriendo, le pedí a una vecina que viera para donde se iba, yo después me asomé, salí a buscarla, pero ya no la encontré”, explicó.



Comentó que a partir de esa mañana del 27 de octubre no han sabido algo de ella, también refirió que en la capital no hay alguna persona, familiar o amigo con el que se haya ido a vivir, tampoco llevaba dinero para que haya tomado un autobús de regreso a Atlixco con sus abuelos, quienes no la han visto. Ante ello, temen que su vida corra peligro, principalmente por la ola de inseguridad que se vive día con día en la ciudad.