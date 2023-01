María Eugenia lleva 13 días desaparecida: salió de Cholula para ir a Calpan y después a Morelos

María Eugenia Ocampo de 43 años cumplió este miércoles 13 días de estar desaparecida; pese a que su familia ha seguido las recomendaciones y protocolos que les otorgó la Fiscalía, aún sigue sin existir alguna pista sobre dónde pueda estar; ella iba a pasar las fiestas navideñas con su familia que reside en Morelos, pero nunca llegó a su destino.

Alegre, inteligente, trabajadora, amigable y tranquila fue como la describieron personas cercanas a María Eugenia Ocampo, a quien llaman de cariño Maru; ella es psicóloga egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuenta con una maestría en psicoterapia la cual realizó en la Universidad Iberoamericana; aunque ella en realidad es originaria de Morelos, tenía su domicilio en San Andrés Cholula, Puebla.

Maru además de su profesión que ejerce en el Centro de Atención Psicológica Integral Ser Tu Deber Ser, también es activista, pues forma parte del movimiento social Cholula Viva y Digna. Todo dio un giro de 180 grados el pasado 21 de diciembre, pues repentinamente dejó de contestar los mensajes y así se perdió el contacto con su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, María Eugenia realizaría un breve viaje a San Andrés Calpan y después iría a Morelos a visitar a su familia para pasar Nochebuena y Navidad; sin embargo nunca llegó a este último destino y tampoco se sabe si en realidad llegó al primero.

Desde el momento en el que sus seres queridos y amigos perdieron contacto con Maru, comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales al igual que la de su camioneta, una Nissan tipo Xtrail color negro con placas TRK785B modelo 2014, pues se cree que ella viajaba en dicho vehículo cuando toda esta pesadilla ocurrió.

Actualmente la información y el boletín de búsqueda realizado por la Fiscalía General del Estado en donde se informa sobre la desaparición de María Eugenia, se ha compartido más de 500 veces, sumando a los atentos llamados que su hermana y sus seres queridos han publicado en redes sociales, en donde han escrito que por favor si alguien cuenta con algún dato sobre dónde pueda estar, se los hagan saber.

Hoy Maru cumplió 13 días desde que desapareció y tal parece que la tierra se la ha tragado, pues los agentes que están a cargo de su búsqueda aún no cuentan con datos concretos que lleguen a aportar sobre su paradero; esto desató la tristeza, terror y desesperación de su familia, pues señalaron que aunque han seguido todos los protocolos y recomendaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), siguen en las mismas, sin saber nada de ella.

“Han sido días de zozobra y dolor profundo, aún no sabemos nada de ti, los que te amamos nos hemos movido para difundir tu búsqueda (…), fue fin de este 2022 e inicio del 2023, tú continúas con nosotros, no te quedaste atrás, no te dejaremos, te necesitamos”, escribieron en redes sociales los familiares de María Eugenia.