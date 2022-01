Toman las calles de Puebla para exigir la aparición de la Liliana Lozada que fue a trabajar a Atlixco (FOTOS Y VIDEOS)

El pasado sábado se llevó a cabo una marcha para exigir la pronta aparición con vida de Liliana Lozada de Jesús, la joven modelo que desapareció el 3 de enero al salir del Fraccionamiento Hacienda Los Capulines I, en la colonia Bosques de San Sebastián, rumbo al municipio de Atlixco, a donde se dirigía a trabajar.



? | Familiares y amigos de #LilianaLozada inician Marcha sobre Avenida Juárez en apoyo a su búsqueda #Puebla pic.twitter.com/RAYKdb6CGm

Fueron familiares, amigos y conocidos quienes convocaron a una marcha el pasado sábado 8 de enero con la finalidad de que su búsqueda se intensificara ya que aseguraron que las autoridades no estaban dándoles alguna respuesta o dato que pudiera ayudar a la pronta localización de la joven, quien además es madre de dos menores de edad.



? | Con la participación de más de 100 personas y de manera pacífica avanza la Marcha en apoyo a la búsqueda de #LilianaLozada #Puebla pic.twitter.com/kZ7gFdUkrY

Con pancartas, carteles, lonas y una voz que se escuchaba a través de una bocina ‘Te estamos buscando’ es que dio inicio la marcha, la cual partió en la 19 Sur y Avenida Juárez, pasando por Paseo Bravo, Zócalo y Boulevard 5 de Mayo, concluyendo afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.



? | Se realiza pase de lista de personas desaparecidas frente al Árbol de la Esperanza en el Zócalo #Puebla pic.twitter.com/DtlIoLiKwH

‘Canción sin miedo’ fueron las letras que sonaban por las principales calles del primer cuadro de la capital, misma que cada uno de los integrantes de la marcha cantaron con mucho sentimiento, pero, sobre todo, con coraje y con una enorme esperanza de encontrar a Liliana con vida.

Durante la caminata, algunas personas cercanas a Liliana comenzaron a dar sus declaraciones con respecto a la última vez que vieron a la joven desaparecida, entre ellas Ana, amiga de Liliana.



“La última vez que la vimos fue el 29 de diciembre en la fogatada que hicimos en casa de un amigo. De ahí no volvimos a saber nada de ella, sólo nos avisó por WhatsApp que ya estaba en su casa, y hasta apenas el día que desapareció su mamá me llamó en la madrugada preguntándome si ella estaba conmigo y le dije que no, entonces fue ahí cuando me enteré que estaba desaparecida’’, comentó para CAMBIO.



Asimismo, la amiga de Liliana mencionó que no tenía conocimiento de que ella estuviera saliendo con alguien debido a que recientemente había terminado con quien ahora es su ex novio, de quien no dan más datos, y que se comunicó con ella durante la reunión en casa de su compañero.



? La última llamada que recibió Liliana Lozada fue la de un ex novio, quien era celoso con ella, así lo reveló una de sus amigas que marcharon para encontrarla #LilianaLozada #TeEstamosBuscando #Desaparecida pic.twitter.com/nQoO6HVeJ3

Ana reveló que en varias ocasiones su amiga le comentó que su ex novio aún la buscaba y catalogaba como un hombre celoso y posesivo.



“Sí, tenía un ex novio y no conocí más que de vista conocí al ex novio, no pasaba tiempo con él, solamente lo que ella nos comentaba y pues nos decía que él era celoso, posesivo… de hecho el día de la fogatada recibió una llamada de él’’, narró para CAMBIO.



Por otro lado, la madre de Liliana también mencionó que hasta el momento no cuentan con un dato que pueda ayudar a dar con el paradero de su hija y recalcó que la unidad en la que fue vista por última vez no fue un Uber como lo mencionaban al inicio de su búsqueda, sino DiDi.