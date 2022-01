¿Cuauhtémoc en la mira del CJNG? Le dejan otra narcomanta, le advierten que se quedará sin alcaldes

En la nueva narcomanta contra el gobernador de Morelos, amenazan en que seguirán más asesinatos de alcaldes en la entidad si no colabora con supuestos criminales, presuntamente adscritos CJNG

Tal parece que el CJNG tiene en la mira al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, luego de que apareciera una nueva narcomanta en el panteón municipal de Ixta, en donde presuntamente el grupo criminal amenaza con dejarlo sin “alcaldes”.

Esta narcomanta apareció luego de que ayer fuera ejecutado por sicarios, el edil de Xoxocotla, Benjamín López Palacios.



Tras el asesinato de un alcalde en Morelos dejan nueva narco manta al Gober de la 4T Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/DmQ7gsIvsl

Este nuevo aviso dirigido directamente al exfutbolista, le exigen que ya no mande a hablar con ellos a otras personas como algunos alcaldes de Morelos: “A mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mandando y te vas a quedar sin alcaldes”, se lee en la lona blanca.

Además, en el texto se implica a quien fungiera como tesorero del gobierno estatal, Alejandro Villareal Gasca. Este último, se indica, sabría más datos precisos sobre el encuentro del aliado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con narcos en una iglesia de Yautepec.

Cuauhtémoc Blanco acudió este 12 de enero al Hospital Ernesto Meana San Román de Jojutla, a unos 20 minutos de Ixtla, donde se reportó el texto del crimen organizado. Ahí volvió a condenar la ejecución del alcalde y pidió a la Fiscalía de Morelos que esté atenta a las indagatorias.

