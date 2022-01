Amenazan con narcomantas a Cuauhtémoc en Morelos: jorobado hijo de tu p*#!+ m*#$?! acuérdate quien te mandaba dinero

Esta tarde, se dio a conocer que se exhibieron en los municipios de Morelos ‘Narcomantas’ dirigidas al gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

Una fue puesta en las letras turísticas de Oxtepec en el municipio de Yautepec, mientras que la otra se encontraba en el pleno zócalo de Cuautla, cerca de bomberos.

Ante esto, de inmediato se quitaron y fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

En las mantas se acusa al gobernador morenista de recibir dinero de grupos delictivos, además de información acerca del asesinato del activista Samir Flores.

Asimismo se reveló como realizó actos ilegales durante su paso por la presidencia municipal con la participación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (Sapac)

Las mantas mencionaban lo siguiente:

“Aquí no se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu puta madre, no se te ocurra desconocer los acuerdos mierda, deja de darte baños de pureza” se leyó en una de las mantas.

Esto después de que se exhibiera una foto con diversos narcotraficantes de los grupos delictivos, en donde Cuauhtémoc negó cualquier relación con ellos.

También se pudo leer:

“Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos y para muestra acuérdate que la iglesia se nos unió, también recuerda un poco de nuestros negocios, no te hagas pendejo Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas y no te hagas pendejo, tú sabes donde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick”