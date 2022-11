Cuauhtémoc Blanco no soportó la eliminación de México: estoy 3nc4bronado (VIDEO)

La eliminación de la Selección Mexicana de fútbol en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, desató la furia de Cuauhtémoc Blanco, ex delantero de México y actual gobernador de Morelos.

"PUES ESTOY ENCA..." Cuauhtémoc Blanco se dijo muy molesto por el resultado de México ante Arabia. No le gustaron los cambios de Raúl y Edson Álvarez y dice que se equivoca En entrevista con FOX Sports. @GusMenFox @FABIANESTAY10 @carlossalcido7 Juan Verón #FOXSportsenQatar pic.twitter.com/N6LsWCJpHi

En entrevista con Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco externó su molestia por la prematura eliminación y cargó contra Gerardo ‘Tata’ Martino por los cambios empleados en el juego de este miércoles ante Arabia Saudita.

“Estoy encabronado porque no se pudo dar el resultado. El entrenador (Gerardo Martino) se equivoca en los cambios, el equipo estaba jugando bien, no sé por qué metió a Raúl (Jiménez si no está al cien por ciento; sacar a Edson (Álvarez) creo que fue un error también”.

“Se equivoca el entrenador por los cambios que hizo, creo que la selección estaba jugando bien... son decisiones que toma el DT y hay que respetarlas. (Los jugadores) se confiaron y mira lo que nos pasó. Con Argentina hubieras hecho un empate y estarías casi calificado”.