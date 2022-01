Sólo una activista se manifiesta por caso del bebé muerto en San Miguel; recrimina el poco apoyo de los poblanos (VIDEO)

Maru San Martín fue la única ciudadana que acudió a la marcha convocada para exigir justicia por el bebé que fue hallado al interior de un contenedor de basura este viernes en las afueras del penal de San Miguel, lamentó que aunque miles poblanos se indignaron por este hecho no mostraron interés para protestar, por lo que los llamó "doble moral"

Pese a que en redes sociales se convocó a manifestarse en las afueras del penal de San Miguel este viernes en punto de las 11 horas, únicamente acudió una persona tratándose de la periodista, escritora y activista Maru San Martín quien colocó una ropita de bebé en las afueras del penal para exigir Justicia de este lamentable hecho que ocurrió el 10 de enero.

"Este país en que todos dicen pobrecito ya basta no es posible y aquí estoy yo sola, era a las 11 y no hay nadie, recibí consejos de una persona que ha hecho manifestaciones pero ella no pudo venir porque ya ha sido amenazada, creí que habría cincuenta prendas pero no", dijo.