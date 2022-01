Feministas se reúnen en el Zócalo de Atlixco, exigen justicia por la muerte de Liliana Lozada

Mujeres en Atlixco se reunieron en el zócalo municipal para llevar a cabo una manifestación por el feminicidio de Liliana Lozada con pancartas y veladoras, por lo que, aunque fueron pocas las que llegaron, fue un momento donde manifestaron su solidaridad a la familia.

El cuerpo de Liliana Lozada fue encontrado en Huaquechula, el día viernes 21 de enero, 18 días de haber sido reportada como desaparecida, sin embargo, para los colectivos de Atlixco manifestaron que no debe importar donde ocurrió, sino lo importante es manifestar su solidaridad y pedir justicia.

Jade González Minutti, hija del ex director de ingresos del ayuntamiento, mencionó que es importante crear políticas públicas que mejoren la seguridad en las mujeres sin importar a qué se dediquen, cómo se vistan o si son delincuentes ellas no deben morir, por ello se le exige al gobierno hacer todo lo necesario para que no haya una menos ni en Atlixco ni en ninguna otra cuidad.

Al mismo tiempo colocaron flores, veladoras y carteles pidiendo justicia, ante la presencia en este acto de parte de la presidenta municipal Ariadna Ayala quien refirió que se participó en todo momento en la búsqueda de Liliana y la competencia municipal.