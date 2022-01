Beberly y las nenis del Centro: dos casos de injusticia y abuso policial (VIDEO)

Las personas afectadas fueron aprehendidas por elementos de la Policía Estatal e inculpadas de diversos delitos, aunque no se pudieron comprobar; ya están libres

En sólo una semana se dieron a conocer dos casos de brutalidad y arbitrariedad policiaca. Fueron las detenciones de las siete ‘nenis’ y de Beberly Vega, quienes prácticamente tuvieron el mismo modo de operación: fueron aprehendidas por elementos de la Policía Estatal, llevadas al C5, y después inculpadas, aunque a ninguna de las ocho personas se les pudieron comprobar los supuestos delitos que ameritaron sus aseguramientos.

Ambos casos de injusticia ocurrieron el 21 y 22 de enero, en ambos casos estuvo involucrada la Secretaría de Seguridad Pública, que en vez de proteger y cuidar a un total de ocho personas, actuó completamente al revés, pues hasta los señaló de delincuentes.

A Beberly la detuvieron supuestamente por asaltar a un chofer de Uber

El pasado viernes 21 de enero Beberly Vega, de 24 años de edad, pidió un Uber en Puebla para que la trasladara al municipio de Cuautlancingo; ella se encontraba en la entidad poblana porque estaba realizando sus prácticas profesionales, con el fin de titularse como ingeniera en mecatrónica.

Cuando llegó por ella el chofer Bende de 46 años de edad a bordo de un Toyota Yaris color plateado, Beberly se subió y el viaje se dio por iniciado; posteriormente la joven se percató que el conductor tomó otra ruta, por lo que la veracruzana le pidió que se detuviera.

El chofer subió los cristales y puso el seguro en las puertas, luego el conductor volteó y le pegó; fue a partir de esta agresión que ambos comenzaron a forcejear y la joven logró herirlo tanto en la mano como en el rostro para que la dejara en paz. Después llegó la Policía Estatal y la detuvo.

Beberly sólo logró sentirse a salvo por pocos minutos, pues Bende cuando estaba siendo trasladado al hospital, declaró que la joven intentó asaltarlo y hasta pretendía huir con su automóvil, por lo que fue detenida y llevada al C5; posteriormente se llevó a cabo su primera audiencia en la cual, se dijo que su detención fue legal y por ello fue enviada al penal de San Pedro Cholula.

La joven de 24 años permaneció presa hasta el viernes 28 de enero, ese día en la audiencia la jueza Karla Patricia Ambrosio dictó la liberación de Beberly al señalar que su comportamiento fue en defensa propia.

Leslie y amigas fueron acusadas de ser una peligrosa banda de narcomenudistas

La injusta historia de Leslie Alcántara y otros seis más ocurrió un día después del caso de Beberly, el sábado 22 de enero cuando la joven junto con su madre, estaba en la 9 Sur del Centro de la capital entregando unas calcetas que comercializaba por medio de internet.

De la nada llegaron cinco patrullas por ella, la sometieron cual delincuente y golpearon a su madre; los uniformados la subieron a la batea y se la llevaron detenida.

Posteriormente los policías tomaron el celular de la joven de 26 años, fingieron ser ella y le mandaron la ubicación a sus dos amigas para que acudieran a rescatarla, pero esto sólo se trató de una emboscada para ellos.

Fue así como en inmediaciones de Amozoc detuvieron a seis personas y fueron trasladados al C5; por más de 48 horas fueron víctimas de malos tratos por parte de los oficiales, incluso llegaron a torturarlos para que se declaran culpables.

El lunes 24 de enero la Secretaría de Seguridad Pública señaló a Leslie, sus amigas, el padre y el esposo de dos de ellas por ser una peligrosa banda de narcomenudistas, les sembraron droga, cartuchos útiles y hasta armas de fuego. Esto provocó la ira de la familia de la joven y de varias ‘nenis’, quienes se manifestaron exigiendo su liberación.

Fue ese día por la noche que todos fueron liberados al no existir las suficientes pruebas en su contra, esto no agradó a los oficiales quienes amenazaron a Leslie y sus amigas de que las cosas no se quedarían así; les pincharon los dedos con alfileres, las obligaron a desbloquear sus celulares para tener sus datos personales y las golpearon.