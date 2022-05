Captan momento exacto en que policía asesina a abuela de 75 años (VIDEO)

En Nuevo México, Estados Unidos, un oficial de policía asesinó a una mujer de 75 años que padecía demencia luego de negarse a soltar un dos cuchillos con los que había amenazado a su hija.

Police came and killed a 75 year old grandmother with Dementia.



Amelia Baca had dementia & her family called for an ambulance because she was having a mental health crisis.



She was holding a knife in her home and couldn’t speak English.



This didn't have to happen!