Franelero que utilizó El Pirulí para fugarse de San Miguel sigue preso y abogada pública lo olvida

Alfonso Hernández, el franelero al que le pagaron 500 por entrar como visita a la cárcel de San Miguel y que fue golpeado y maniatado para que en su lugar se saliera y se fugara ‘El Piruli’, sigue preso. Y no sólo eso: fue enviado al penal de Tepexi de Rodríguez y su abogada de oficio no parece tener interés en que se haga justicia.

La abogada Odette Mariana Moreno Martínez se ha negado a informar sobre el proceso a la mamá de Alfonso y la audiencia que estaba programada para este miércoles, fue aplazada por la falta de interés y pruebas de la defensora pública, según informó a CAMBIO la señora Lilia Gómez.

“Me ha tenido esperando como cuatro horas para que no me diga nada, no se le puede preguntar porque es muy déspota, se lo juro, yo me vengo llorando por lo mal que nos trata”, dijo con la voz entrecortada doña Lilia, mencionando que se encuentra desesperada y que ya no sabe a quién más recurrir, pues la abogada que lleva el caso de su hijo, ni siquiera muestra interés por sacarlo de la cárcel por un delito que no cometió.