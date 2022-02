Colombianos robarelojes vuelven al atraco: despojan a señora de su Rolex en Solesta

Información extraoficial refiere que durante los dos años de ausencia que no hubo reportes de robo de reloj, los colombianos se dedicaron a los préstamos gota a gota

Los delincuentes dedicados al robo de relojes regresaron a la capital poblana después de dos años de ausencia. El pasado sábado dejaron claro que volvieron a delinquir cuando a una clienta de Solesta le arrebataron su Rolex de oro.

Los delincuentes esperaban a su víctima en el estacionamiento de City Market ubicado en Plaza Solesta, en la zona de Angelópolis para quitarle su reloj de marca reconocida.

Trascendió que los sujetos dejaron olvidado un teléfono celular en uno de los carritos del supermercado, dispositivo que fue puesto a disposición del Ministerio Público y que se espera pueda contener información para dar con los presuntos responsables.

Este tipo de rateros operan en motocicletas y en grupos de tres personas, en donde uno de ellos vigila y mantiene al tanto al que ejecutará el robo, mientras que el otro se mantiene a bordo de la unidad para posteriormente darse a la fuga.

La zona en la que estos sujetos operan es en la limítrofe entre Puebla y el municipio de San Andrés Cholula debido a la facilidad que tienen para evitar ser detenidos por agentes municipales, quienes además, ‘se pasan la bolita’ bajo el pretexto de “A mí no me corresponde, no es mi zona”, por lo que los delincuentes logran escapar.

Durante su ausencia se dedicaron al gota a gota

Con la llegada de la pandemia en el 2020 los integrantes de esta célula delictiva dejaron el robo de relojes a un lado para dedicarse por completo al esquema ‘gota a gota’, el cual consiste en prestar dinero con altos intereses que terminan siendo imposibles de pagar.

Sin embargo, dos años después, además de la economía, la delincuencia también se reactivó y los integrantes de esta banda aprovecharon para volver a salir a las calles a cometer este tipo de robos.