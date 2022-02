Ya son 42 asaltos al transporte público en 51 días del 2022

El robo a transporte público en la capital poblana va en aumento y en algunos de los casos son los propios conductores quienes se dejan asaltar por un acuerdo que llegan a tener con los delincuentes; aunque también hay quienes son amenazados de muerte si llegan a decir algo o siquiera verlos a los ojos.

Tan sólo en la tercera semana de febrero se registraron cuatro asaltos a este medio de transporte, lo que da un total de 42 atracos de este tipo en los primeros 51 días del año.

La forma con que logran pasar desapercibidos es que los choferes deben entregar su teléfono celular y el dinero en efectivo correspondiente a la cuenta del día, aunque después se las regresan, así lo aseguró uno de los conductores quien fue amenazado de muerte si decía algo a las autoridades o no colaboraba con ellos.

“Luego de que me asaltaran la primera vez, un vendedor se subió y me dijo que si los reconocí y le dije que sí, entonces me dijo que me olvidara de cómo eran porque si no, ya sabía lo que me podía pasar, como por ejemplo aparecer entablado. Entonces me comentó que mejor los deje a ellos hacer lo suyo y que a mí también me quitarían mis cosas pero me las regresaban después”, reveló para CAMBIO uno de los conductores.