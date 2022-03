Exigen justicia por Liz Domínguez; le clavaron un cuchillo en el pecho durante cierre del carnaval

Fue ayer que Liz Domínguez fue sepultada y las lágrimas permearon en todos sus seres queridos quienes aún no pueden concebir que ya no esté con vida.

A través de redes sociales, familiares y seres queridos exigieron justicia por la joven de 22 años Liz Domínguez, quien fue asesinada en el cierre del carnaval de la Rivera Anaya por un sujeto que le clavó un arma blanca en el pecho. Sus seres queridos mencionaron que no quieren que quede impune su muerte y por ello además de alzar la voz quieren que sea detenido el responsable.

La muerte de Liz Domínguez fue ocultada por los propios policías municipales con tal de declarar saldo blanco en el cierre de los carnavales en la capital poblana pero, esto no fue así, la noche del domingo 13 de marzo, Liz Domínguez como cualquier joven de 22 años quería divertirse y por ello, acompañada de su hermana y su papá salió a presenciar algo que le gustaba mucho, el cierre del carnaval de la unidad habitacional Rivera Anaya.

Sin embargo cuando Liz estaba pasando un momento agradable, de la nada un sujeto con máscara que formaba parte de una de las cuadrillas la atacó de la nada clavándole un cuchillo en el pecho a la joven de 22 años, también este sujeto golpeó a la hermana de la joven.

Ahí como pudo el padre de Liz defendió a sus dos hijas, testigos llamaron a emergencias y Liz fue trasladada de emergencia al hospital IMSS 55 de Amalucan pero, antes de ser atendida perdió la vida.

Ante esta lamentable situación y al ver que ni siquiera está detenido el responsable, la familia de Liz comenzó a publicar en redes sociales que quieren justicia y que su muerte no quede impune, incluso señalaron que Liz era una chica alegre, risueña, una niña tranquila, no merecía morir así.

Fue ayer que Liz Domínguez fue sepultada y las lágrimas permearon en todos sus seres queridos quienes aún no pueden concebir que ya no esté con vida.



"Esto va por ti Liz, por ti que ya no pudiste regresar a casa te callaron de una puñalada sin duda alguna sigo con la misma idea de alzar la voz sin importar si rompemos vidrios, si grafiteamos paredes, si destruimos cosas, porque esa gente que critica no siente el dolor que ahora está pasando la familia Domínguez.



Sabemos que haciendo no nos van a regresar a Liz, QUEREMOS JUSTICIA para Liz Domínguez JUSTICIA, HOY YA NO PUEDES ALZAR LA VOZ HOY YA NO PUEDES DECIR QUIEN FUE EL QUE TE ARREBATO LA VIDA.

"Está vez te toco a ti y si alzó la voz por ti es porque no quiero ser yo mañana o mi hija mi hermana mi sobrina" dicen en redes sociales.