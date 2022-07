Cercanos a Eder Ariel aseguran que es inocente de matar a Liz Dominguez y herir a su hermana

A unas horas de que se conozca si Eder Ariel será vinculado a proceso por haber asesinado a ‘Liz’ Dominguez en el cierre del carnaval del Infonavit Manuel Rivera Anaya, la familia de este joven de 22 años aseguró que es inocente, pues mencionó que el día de los hechos él ni siquiera estaba en el lugar y que es una persona que no frecuenta esos eventos, por lo que exigió justicia y su liberación.

Fue desde el miércoles que Eder Ariel fue arrestado por agentes ministeriales, siendo exactamente las 10:00 horas en San Sebastián de Aparicio, pues se liberó una orden de aprehensión en su contra tras dictaminarse que él estaba en el cierre del carnaval del Infonavit Manuel Rivera Anaya el pasado 13 de marzo; peor aún, que fue él quien atacó a la joven ‘Liz’ y quien terminó asesinándola al clavarle un cuchillo en el pecho.

Luego, este jueves que se llevó a cabo su primera audiencia, su abogado solicitó la ampliación del plazo Constitucional por 144 horas, por lo que hoy se determinará si quedará vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, pues también la hermana de la víctima resultó lesionada.

Sin embargo, salió a relucir en redes sociales otra versión completamente diferente, pues se cree que este joven fue detenido solamente por llamarse “Eder”, nombre que coincide con el que señaló la parte afectada y que por ello es que fue asegurado cuatro meses después de los hechos.

Familiares de Eder Ariel detallaron que el hombre no estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el asesinato de ‘Liz’ Dominguez, pues estaba en su casa y, como coloquialmente le llaman, sólo estaba publicando memes en su cuenta de facebook.

También se narró que Eder es una persona que ni siquiera frecuenta esos eventos porque no le gustan. Mencionaron que es una persona tranquila y que no se mete con nadie, incluso es diseñador, productor, DJ, y “super Kawai” como lo expresa en sus redes sociales.

“Conozco a Eder desde hace más de 15 años y me siento impotente al ver cómo lo nombran en las noticias, culpándolo por algo que pudiera asegurar que no hizo. Es tiempo que se dé con los culpables, que se investigue y caigan los verdaderos responsables, no “pagadores” de crímenes de los que estoy segura, están llenas nuestras cárceles.