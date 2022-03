Me besó a la fuerza y me jaló hacia él; víctima narró cómo el dueño de paletería ‘Javis’ abusó de ella

Luego de que varias poblanas alzaran la voz para denunciar al dueño de la paletería "Javis" ubicada en el Mercado Independencia, una usuaria de redes detalló cómo ella fue abusada por este hombre de 59 años.



A través de Facebook, la usuaria identificada como Margaret Bau narró el infierno que vivió, tras ser abusada por el dueño de la paletería ‘Javis’.

La joven explica que a pesar de que su hora de entrada es a las 09:20am, ella llega a las 08:50am porque el señor les da un bono de puntualidad.



‘Nuestra hora de entrada es a las 9:20 pero con la excusa de que lleguemos más temprano nos da dinero extra como gratitud, yo aproximadamente llevo más de un mes trabajando ahí, por lo cuál siempre llego como 8:50 y el día de ayer llegue a la hora de siempre’



Posteriormente explica que el local es de dos pisos y que el dueño le pidió permanecer en la parte de abajo. La joven sospechaba que le llamaría la atención por una perforación que se hizo en la nariz, pero se llevó una desagradable sorpresa.



‘-No que no te la ibas a hacer, ¿cómo lo vamos a resolver a tu manera o mi manera?- dijo el señor-, en mi mente pasaba que a su manera era quitándome la perforación y no ponérmela, pero resulta que no era así, él se me acercó y me besó’.





‘Me paralice y no supe cómo reaccionar, después me hizo tocar su parte, yo no sabía cómo reaccionar estaba totalmente aterrada pero por fortuna llegaron mis compañeras de trabajo y no pasó más’ explicó la joven víctima.



Dijo que por la tarde, el abusador le pidió subir para hablar, pero ella sabía que quería aprovecharse, por lo que pidió a sus compañeras que no la dejaran sola con él.



‘Mis compañeras intentaron de mil maneras subir inventando la excusa más tonta para no dejarme sola y ellas pudieron observar cómo me tenía arrinconada, cómo me estaba quitando el cubrebocas para besarme’ acusó la usuaria.



Explicó que en ese momento el terror la paralizó, pues incluso él amenazó con quitarle sus privilegios en lo laboral, pero ella le dijo que se los quitara a cambio de ya no tocarla sin su consentimiento.



‘El día de hoy no pienso quedarme callada porque nadie merece ser acosado y mucho menos tratado de una manera tan horrible porque cabe mencionar que el señor es súper vulgar y grosero siempre nos trata de PENDEJAS Y PUTAS’ concluyó la joven.



Cabe destacar que existen muchas denuncias en contra de este sujeto que se aprovecha de la situación de las mujeres, muchas de ellas callaron por largo tiempo, pero toda la cloaca se desató ayer, cuando una de ellas llegó al mercado Independencia acompañada de su madre y comenzó a reprocharle al dueño de la paletería todo lo que le hizo.