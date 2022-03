Se ensañaron con ella… mis hijas no son de bailes: mamá de Liz, asesinada en carnaval de la Rivera Anaya (VIDEO)

Salomé Salazar, madre de Lizbeth y Itzel Domínguez, apuñaladas en el Carnaval de la Rivera Anaya, lamentó el ataque y la muerte de una de sus hijas (Lizbeth), señalando que se ensañaron con ella.



“Se ensañaron con mi hija de la forma como le dieron las puñaladas… es frustrante y duele mucho saber que tu hija está muerta y que la otra está entre la vida y la muerte”, declaró la madre de Lizbeth e Itzel en entrevista para CAMBIO.



De igual manera Salomé Salazar aseguró que sus hijas no merecían morir en el carnaval por que no fiesteras: “no son de problemas, no son de barrio, no son de bailes de esos, no sé por qué quisieron ir al carnaval”.

Finalmente la madre de Lizbeth e Itzel señaló que aún no se sabe quién asesinó a sus hijas, puesto que en redes sociales filtraron que huehues fueron los que protagonizaron el ataque.

Este viernes, los seres queridos de Lizbeth se manifestaron en la cerrada Juan Martínez Escalante, exactamente el lugar en el que la joven de 22 años de edad y su hermana de 18, fueron agredidas por un sujeto que hasta ahora, no ha sido identificado.