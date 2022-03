'El Bronco' promueve amparo que ya fue admitido a trámite por una Juez

Una jueza federal admitió a trámite un nuevo amparo promovido a favor de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, mejor conocido como ‘El Bronco’, donde se impugna la “privación ilegal de la libertad”.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Milenio’ la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en Monterrey, Ileana Guadalupe Eng Niño, concedió la suspensión de plano al quejoso.

En la demanda de garantías se solicitó la protección de la justicia contra el juez de Control de Oralidad Penal del Poder Judicial del estado de Nuevo León, así como de otras autoridades.

La juzgadora dio un plazo de tres días para que El Bronco ratifique el amparo y pidió a diversas autoridades para que rindan informes justificados.

Guadalupe Eng fijó para el próximo 29 de marzo la celebración de la audiencia incidental donde definirá si concede la suspensión definitiva.

Víctor Hugo Alejo Guerrero, juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, también admitió a trámite otro amparo y le concedió una suspensión de plano para que no permanezca incomunicado y mucho menos sea sometido a “actos de tortura moral”.

El pasado miércoles, un juez de control vinculó a proceso a Jaime Rodríguez por su presunta responsabilidad en delitos electorales, cometidos durante su campaña electoral en busca de la Presidencia en 2018.

El juzgador decretó prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de fuga, debido a que cuenta con recursos económicos y no tiene un domicilio fijo, porque tiene seis propiedades.

Defensa de ex gobernador desconoce amparo promovido

Víctor Oléa, abogado del ex gobernador, manifestó que no existe conocimiento del amparo en mención, el cual no ha sido promovido por la defensa de El Bronco.



"Se nos hace muy extraño porque la situación jurídica actual del ex gobernador es totalmente distinta a la que se refiere ese supuesto amparo, en pocas palabras, lo desconocemos totalmente", manifestó en entrevista con Carlos Zúñiga, para MILENIO Televisión.



Con infomación de: Milenio