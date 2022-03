Feminicidio 21: Rosa María de 15 años salió a trabajar en Cuetzalan y ya no volvió

Cinco días después de salir de su casa para acudir a su trabajo, Rosa María López Moreno de tan solo 15 años de edad fue encontrada sin vida en el municipio de Cuetzalan, convirtiéndose en el caso 21 de feminicidio en Puebla durante el año.

Los familiares de ‘Rosita’ la reportaron como desaparecida la noche del domingo 20 de marzo, luego de que esa mañana saliera de su casa en el barrio de Cuapech con dirección a su trabajo y ya no regresara.

De acuerdo con sus familiares, al acudir al Ministerio Público de Cuetzalan uno de los agentes que se encontraba en el lugar se negó a ayudarlos para dar con el paradero de Rosa María de 15 años, indicándoles que tenían que esperar a que ella regresara por su propio pie “una vez que se le pasara el berrinche”.

“Aún recuerdo cuando mi hermano me avisó esa noche que su niña estaba desaparecida, también me dijo que al ir por primera vez a pedir ayuda al Ministerio Público de Cuetzalan, un agente le dijo que no se podía hacer nada, que habría que esperar que regresara la niña por sus propios pies hasta que se le pasara "el berrinche", lejos de brindarle una asesoría”, publicó en sus redes sociales Lázaro López, tío de Rosa María.