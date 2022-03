Pepe, estudiante del CENHCH de 15 años está desaparecido: salió al OXXO de Circuito y 11 Sur

La noche del pasado sábado 26 de marzo, el niño de 15 años José Manuel Rosas Guerrero le dijo a sus padres y a su hermano que iría a comprar al OXXO ubicado en la colonia Rivera del Atoyac, sin embargo nunca regresó y ya cumplió 48 horas de desaparecido.

El pequeño José Manuel, estudiante del 1°F de la preparatoria del CENHCH, dijo que iría al Oxxo de la calle 49 Poniente y 11 Sur alrededor de las 20 horas, pero ‘Pepe’, como le llaman de cariño, ya no regresó, provocando temor entre sus seres queridos.

La imagen de José Manuel comenzó a viralizarse en redes sociales. Tanto los familiares, directos como los compañeros de ‘Pepe’, ex maestras, vecinos y conocidos comenzaron a compartir el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía de Puebla en el que detallaba que la última vez que se le vio fue en la colonia Rivera del Atoyac, zona por donde él vive.

Sin embargo, entre más pasan las horas más crece la angustia por localizar al pequeño, es por ello que en Facebook y en Instagram su hermano mayor, Carlos, creó el hashtag #Pepevuelveacasa en donde incluso ya compartió la fotografía de cómo estaba vestido su hermanito el día de su desaparición, pues llevaba una chamarra gris, pantalón de mezclilla negro, tenis negros Adidas, y llevaba consigo una laptop marca HP en su mochila.

Posteriormente, y a punto de cumplirse 48 horas de su desaparición, Carlos Rosas mencionó que aún no se tienen pistas contundentes que lleven a la pronta localización de su hermanito. Consternado y con un nudo en la garganta dijo que tanto él como sus padres están sumamente preocupados por ‘Pepe’ pero no perderán la fe hasta encontrarlo sea como sea.

“Aún no sabemos la localización de mi hermano. Ya se van a cumplir 48 horas, he intentado estar tranquilo, sigo teniendo fe y seguiré buscando a mi hermano hasta que lo pueda encontrar, sea como sea. ‘Pepe’, no sé por qué pero quiero que sepas que mamá y papá están preocupados, te extrañamos demasiado. Agarré tu sudadera favorita y ahí la tengo, regresa a casa, no habrá algún tipo de regaño, sólo regresa a casa. Si alguien está con él, estamos dispuestos a negociar, tengan piedad”, dijo Carlos Rosas.