Exoneran a Coffy: el perro pitbull no es un agresivo y no mató a pepenador en Xicotepec

Luego de que Coffy, el perro pitbull presuntamente asesinó a un indigente en una vulcanizadora de Xicotepec, fue liberado y entregado a su dueño, tras pruebas realizadas por la entrenadora, Luz Magaly Sampayo, demostraron ante el agente del Ministerio Público, que no es agresivo con gente desconocida.

Coffy estuvo en resguardo por Protección Civil desde el pasado martes 29 de marzo, por instrucciones del Ministerio Público de Xicotepec, luego de que fue encontrado muy cerca de un cuerpo inerte, por lo que este perro fue señalado como responsable de la muerte de una persona en situación de calle.

Fue María Esther Martínez Gil, Abogada del Movimiento Animalista de Puebla, quien obligó a las autoridades de la Fiscalía del Estado, para que se verificara la integración de la carpeta de investigación, luego de que hubo varias anomalías, donde estaba imputado el dueño de Coffy, mencionó que fue obligado y obligado a firmar los documentos que lo señalaban como culpable, a pesar de que llevó a cabo el pago de los gastos funerario de la víctima

Sin embargo a través de redes sociales, se filtró un vídeo, donde se apreciaba a un hombre grabando el momento en el que Coffy era rociado en la cara con un aerosol, además de que recibió golpes y eso hizo que cambiara su actitud, logrando apreciar que el cuerpo ya no tenía signos vitales.

Coffy no presentaba huellas hemáticas y sus colmillos estaban quebrados

Tras la revisión de Luz Magaly, entrenadora de perros de la raza Pitbul, se dio a conocer que Coffy, no es agresivo con la ciudadanía, y que no presenta un peligro para la sociedad, por lo que se acercaron algunas personas desconocidas para la mascota y nunca demostró ser agresivo; además, la entrenadora canina, dijo que Coffy tenía sus colmillos quebrados, así como no presentaba manchas hemáticas del ahora occiso, lo que descartó la hipótesis que el can había matado al masculino en situación de calle.

Martínez Gil, dijo que otra de las hipótesis que tenían, es de que el cuerpo estaba inerte,



“En el vídeo que se filtró en las redes sociales, quedó demostrado que el cuerpo del ahora occiso, no presentaba signos de vida, no gritaba, no se cubría y Coffy solo reaccionó cuando le rociaron con aerosol, por lo que solicitaron que se muestren las fotografías del peritaje.



Finalmente, Coffy, fue liberado y entregado a su propietario, quien no ha podido reaperturar su negocio de vulcanizadora.

Hasta el momento no se han dado avances de la carpeta de investigación en la que involucraron a Coffy y a su propietario, únicamente que la Maestra María Ester Martínez Gil, aseguró que existen varias anomalías que se darán a la luz pública en cuanto se tenga conocimiento de la misma.