Paletería Javis aprende lección tras exhibida en redes: empleadas ya no están en minifalda

La paletería Javis ubicada en el Mercado Independencia y propiedad del paletero acosador Javier N de casi 60 años, volvió a abrir después de una clausura efímera por parte del Ayuntamiento de Puebla, sin embargo, el dueño del lugar sigue escondido luego de que fue ‘quemado’ en redes sociales y las chicas que trabajan ya no visten de manera llamativa.

Durante un recorrido realizado por CAMBIO, se pudo constatar que después de que personal de Normatividad del Ayuntamiento capitalino acudió a realizar una revisión a la paletería Javis y la clausuró colocando hasta seis sellos en sus cortinas, actualmente ya está operando con regularidad.

Sin embargo, los protocolos como el código de vestimenta que usualmente les pedía el dueño de la paletería Javier N a las jovencitas que laboraban en su negocio el cual fue durante más de dos décadas utilizar faldas cortas ya fue cambiado, pues ahora las dos chicas que atienden el inmueble están vestidas de playera polo morada, gorra del mismo color y ya usan pantalón de mezclilla.

El dueño ya no está en la paletería como usualmente lo hacía y ya ni siquiera se ha ido a parar al mercado; esto, ante la ola de denuncias que fueron publicadas en redes sociales luego de que una joven recientemente decidiera alzar la voz y lo enfrentara debido a que este sujeto la acosó e intentó besarla a la fuerza.

El lugar de Don Javier fue suplantado por un joven el cual no rebasa los 30 años de edad, aún no se sabe si es familiar o empleado, este sujeto no atiende a los clientes sino que se encuentra parado cuidando la caja registradora donde se guarda todo el dinero producto de las ventas del día, como lo hacía el dueño al que ahora no bajan de acosador.

A Don Javier se le perdió la pista desde que fue exhibido en redes sociales porque a cada jovencita que ingresaba a trabajar en su paletería la tocaba sin su consentimiento, la obligaba a realizar trabajos en el cual por usar faldas cortas se le veía su ropa interior, la besaba a la fuerza o la sentaba en sus piernas, incluso a las chicas las tenía amenazadas, si hablaban con otro comerciante se ponía celoso y las despedía.

Finalmente se tiene la certeza de que de las más de 20 mujeres que denunciaron a Don Javier relatando en Facebook lo que este hombre les hizo cuando laboraron con él, sólo se sabe que muy pocas han interpuesto su denuncia ante las autoridades, otras no pueden proceder porque hacen falta pruebas y la Fiscalía minimiza los hechos, otras más por temor a represalias porque es un hombre temido en el mercado y unas más porque temen sean juzgadas.