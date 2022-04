Estas fueron las últimas palabras de la madre de Debanhi Escobar a su hija, antes de su desaparición

Familiares de la joven Debanhi Escobar desaparecida en Nuevo León han revelado que han salido nuevas pruebas acerca de su posible paradero.

Ante esto, la madre de Debanhi, ha dicho cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a la joven antes de salir a la fiesta.

"Ella nos dice que va a una fiesta, llegan sus amigas ahí a la casa, mi esposa le comenta 'no salgas, hay mucha inseguridad', pero ellos como adolescentes no miden los peligros. Ella por ser mayor de edad pensó que no iba a tener complicación. Se despide con nosotros y ya no volvimos a saber de Debanhi, nos contactamos con sus amigas, con el Locatel, con el MP", declaró