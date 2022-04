Jueza vincula a proceso a joven acusado por narcomenudeo, aunque FGE buscaba a su casero (FOTOS Y VIDEO)

La familia de Ángel Ramírez Villegas, chivo expiatorio de la Fiscalía de Puebla que fue detenido presuntamente de manera ilegal en Loma Bonita Caleras, reveló que la audiencia llevada a cabo este martes en Casa de Justicia de la 11 Sur no resultó como esperaba, pues fue vinculado a proceso y permanecerá recluido en el penal de San Miguel.

Fabiola Ramírez reveló a CAMBIO que el resolutivo de la jueza de control, Karla Ivonne Munguía Olmos, les llenó de coraje y rabia, debido a que tiró todas las pruebas que ellos habían recabado para comprobar la inocencia de su hermano Ángel, como videos de cámaras de vigilancia y el registro de llamadas telefónicas.

La hermana de Ángel dijo que lo que realmente quería la jueza de control era un testigo que estuviera el día en el que el joven de 21 años fue detenido, sin embargo, tanto para la abogada que contrataron como para ellos como familia, esto que pedía la autoridad judicial se les hizo absurdo, pues el cateo ocurrió en la madrugada y a esa hora no estaba nadie, más que los dueños de la casa presenciando los hechos.

Cabe recordar que a Ángel se lo llevaron detenido debido a que agentes ministeriales por medio de una orden de aprehensión realizaron un cateo en el domicilio en que el joven renta únicamente un cuarto ubicado en Loma Bonita Caleras, sin embargo, las autoridades únicamente iban por el dueño del inmueble, pero también a Ramírez Villegas se lo llevaron aprehendido.

“La juez no quiere doblar las manos, no aceptó las pruebas, estamos desesperados, mi hermano fue vinculado a proceso y ya no sabemos qué más hacer, él no es un delincuente, no tenía nada que ver, hay muchas irregularidades en el caso, Ángel no se sabe defender, nunca se ha peleado y ahora ya está en el penal de San Miguel, tenemos miedo de que le pase algo”, refirió Fabiola a CAMBIO.