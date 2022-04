“Que Dios me la regrese como sea”, suplica desesperadamente papá de Debanhi

Ante la incertidumbre de no saber nada de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en casas, postes, vehículos y negocios se colocaron volantes con la imagen de la estudiante desaparecida el 8 de abril.

Mario Escobar, padre de la joven de 18 años aseguró que seguirá buscandola, pues esperan que vuelva a casa.

“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, dijo don Mario.