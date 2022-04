Debanhi no se cayó: feministas gritan afuera del C5 (FOTOS y VIDEO)

"Debanhi, hermana, aquí está tu manada" y "Debanhi no se cayó", fueron las consignas que gritaron alrededor de cien feministas en las afueras del C5 ubicado en el periférico a la altura de Cuautlancingo, con el fin de mostrar el apoyo a la familia de la joven oriunda de Nuevo León y también para exigir justicia por todas las mujeres poblanas que han sido víctimas de feminicidio o de desaparición.

Este día en punto de las 5 de la tarde, se llevó a cabo un plantón pacifico en las afueras del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5), como acto de sororidad por Debanhi Escobar, quien después de estar desaparecida por 13 días su cuerpo fue hallado al interior de una cisterna en un motel de Nuevo León.



#Entérate ? | Guardando un minuto de silencio por las mujeres asesinadas y al grito de "el qué no brinque es poli" Colectivos Feministas se manifiestan frente a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública #C5 #Puebla pic.twitter.com/YtZ7LaW3NM

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 25, 2022

Sin embargo esta manifestación a la cual llegaron más de cien poblanas, también fue para exigir justicia por todas las mujeres del territorio poblano que han sido víctimas de feminicidio o que hasta la fecha siguen sin ser localizadas.

Ante ello, las poblanas asistentes pegaron boletines de búsqueda en las afueras del C5 y con cartulinas y consignas como "Debanhi no se cayó", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas" entre otras, es como exigieron justicia, principalmente a las y los policías que resguardaron el inmueble.

En dicho plantón se vivieron varias emociones, principalmente muchas mujeres comenzaron a derramar lágrimas ante la impotencia que han enfrentado por ser del sexo femenino, pues señalaron que han sufrido de acoso o abuso y hasta la fecha no se ha hecho nada en contra de sus agresores.

Al punto también acudieron padres de familia quienes llevaron a sus hijas al plantón y las estuvieron esperando hasta que el movimiento finalizara