¡Apoya a Benita! Pepenadora atropellada en El Patrimonio esta grave y necesita ayuda económica

Benita, la señora de la tercera edad dedicada al reciclaje que fue atropellada la semana pasada en la colonia El Patrimonio, continúa delicada de salud y por ende sigue internada en el hospital de Traumatología y Ortopedia ubicado en la lateral de la autopista, ante ello se inició una colecta a su favor debido a que no puede trabajar por las múltiples contusiones que sufrió.

Fue el 21 de abril que se viralizó un vídeo de cámaras de videovigilancia que captaron que, aquel jueves por la noche un sujeto quien conducía un automóvil Renault, se fue directo contra doña Benita, que estaba con su triciclo recogiendo basura pegada a la banqueta cuando el conductor sin intenciones de esquivarla la atropelló en la colonia El Patrimonio.

Esto causó indignación en redes sociales pero principalmente rabia y coraje en la familia de la mujer, por lo que uno de sus hijos decidió esta mañana hacer un recorrido para ubicar al responsable, tras encontrar el auto y al sujeto, fue detenido por la policía municipal.

Sin embargo, doña Benita continúa delicada de salud en el hospital y es por ello que sus conocidos, con apoyo de la asociación "Manu Vive", se inició una colecta solidaria a favor de doña Benita, debido a que no puede trabajar por su situación, pues ella solo se dedicaba al reciclaje y ahora no cuenta con recursos económicos porque no puede seguir con su oficio.