No soy El Jaguar, perdí contratos y amigos, dice llorando presunto implicado en el caso de Debanhi (VIDEO)

Gustavo Soto Mirando rechazó ser “El Jaguar”, y aseguró que las personas lo están difamando por relacionarlo con el caso de la muerte de Debanhi Escobar, ya que mencionó que él no tiene nada que ver con lo ocurrido a la joven.

Fue a través de la plataforma de Tik Tok, donde Gustavo Soto Mirando, aseguró que él no es “El Juagar” y pidió a la gente que lo está relacionado con la muerte de Debanhi Escobar que no lo sigan haciendo, ya que ha perdido contratos además de trabajos.

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”, aseveró Gustavo Soto Miranda.