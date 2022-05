Víctor murió a tubazos cuando fue a apoyar a sus compañeros antorchistas en San Ramón (VIDEO)

El hombre que fue asesinado a golpes en la colonia San Ramón después de un partido de futbol se llama Víctor López Juárez, era padre de familia y comerciante, quien sólo por ayudar y sin saber de qué se trataba, terminó inconsciente y atacado por unos sujetos en la zona, pues lo golpearon con un tubo en la cabeza hasta que perdió la vida.

“Queremos justicia por mi papá Víctor López Juárez, los que lo mataron no tienen perdón de Dios”, expresó Jhoselyn López a esta casa editorial, quien detalló que al llegar a la colonia San Ramón ella y su hermano corrieron para verificar si era cierto que su papá había muerto, fue ahí donde los uniformados voltearon su cuerpo y vieron la cabeza de su padre destrozada y sin dientes, una escena que jamás podrán olvidar.

El domingo por la tarde se reportó una riña en unos terrenos de la colonia San Ramón, justo detrás del famoso tianguis La Curva en donde falleció una persona y otras cuatro más resultaron lesionadas, mismas que tuvieron que ser trasladadas al hospital; de acuerdo con algunas versiones de testigos el pleito fue protagonizado por comerciantes y unos sujetos que acudieron a jugar a las canchas de futbol cerca de la zona.

La noticia comenzó a compartirse de manera inmediata, sin embargo existió un linchamiento mediático, pues algunas personas señalaban que los responsables fueron los comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista, por lo que dicha organización emitió un comunicado y dijo que sus agremiados fueron víctimas y exigieron justicia para llegar con los responsables.

Incluso esta misma versión la señaló para CAMBIO Jhoselyn, hija del hombre que fue asesinado en dicha trifulca, quien además reveló que su padre sólo acudió a apoyar sin saber que iría a una pelea, cuando llegó hasta trató de calmar las cosas pero fue agredido, golpeado en la cabeza hasta provocarle la muerte y le robaron de su cartera un total de 16 mil pesos en efectivo, dinero que sería ocupado para la reparación de su camioneta.

La joven narró que ese domingo estaba con su padre en su puesto ubicado en la Gran Bodega, a unos metros de donde ocurrió la tragedia; todo transcurría normal pero el encargado de la zona al que le dicen ‘El Chino’ llegó de repente diciéndole a Víctor “vente wey, vamos a un apoyo”, el hombre le respondió que no iría sin embargo el sujeto le siguió insistiendo hasta que a Víctor no le quedó de otra más que acompañarlo, sin saber a lo que se enfrentaría.

“Mi papá me dijo, ahorita regreso, nunca regresó, a la media hora la esposa del encargado de la zona me dijo que le hablara a mi mamá porque a mi padre le habían pegado muy feo, pedí crédito prestado porque no tenía, luego mi otro hermano me ayudó a recoger el puesto y fuimos para San Ramón, en lo que esperaba a mi demás familia vi pasar muchas ambulancias”, señaló.