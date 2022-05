Madre de hermanos desaparecidos en Coronango no ha ido a reconocer los cuerpos

Aunque de manera extraoficial se confirmó que los tres cuerpos encontrados en el río Atoyac en el municipio de Papalotla en Tlaxcala, corresponden a los jóvenes Bayan, Israel y Adolfo, la madre de los aún desaparecidos asegura que hasta el momento no ha ido a reconocer los cuerpos y ante esto asegura que los cadáveres localizados no corresponden a sus hijos.

En entrevista para un medio de comunicación, la madre de los tres jóvenes desaparecidos en Misiones de San Francisco el pasado 1 de mayo indicó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado que sean los cuerpos de sus hijos los encontrados la tarde de este martes en dicho municipio del estado vecino de Tlaxcala.

"Quiero decir y pedirle a las redes sociales que no mientan con la información que están subiendo, pues la Fiscalía no me ha confirmado que los cuerpos encontrados sean de mis hijos. Por lo que pido que dejen de decirlo en sus páginas porque esa información no es verdadera", dijo.