En 2022 van 46 poblanas que permanecen en calidad de desaparecidas, 16 de la capital

Del primero de enero al 7 de mayo del presente año, 46 poblanas fueron reportadas como desaparecidas y continúan sin ser localizadas por las autoridades o sus familias, según los boletines de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

La cruenta cifra es aún peor si se consideran las mujeres como no localizadas desde 2020, pues desde hace dos años y hasta la fecha se encuentran desaparecidas 229 mujeres, debido a que 2020 cerró con 69 y en 2021 fueron 114 las que corren con la misma suerte de no ser encontradas.

Ahora bien, durante el presente año se han presentado 485 denuncias por desaparición de personas de enero a abril ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, de este número 46 son mujeres y no se tiene rastro de ellas.

Además, desde el 21 de abril hasta el sábado 7 de mayo aumentaron cinco casos de mujeres, entre ellas está el boletín de desaparición de la joven Elizabeth Pérez Portillo en Chachapa, Amozoc, caso que CAMBIO ha documentado exhaustivamente.

De las 46 desaparecidas, 16 son de la capital

Del número total de poblanas no localizadas en el presente año, 16 mujeres desaparecieron de la capital del estado y no han sido localizadas, el caso más reciente es el de la menor Camila Yaretzi Loranca Alvarado de 10 años de edad, quien tras salir a la tienda junto con su hermanito de ocho años en la colonia Constitución Mexicana no volvieron a casa.

No obstante, también se reportó la desaparición de Abigail Ponce de León, vista por última vez en la colonia Popular Castillotla cuando se dirigía a su secundaria, y el de Teresa Estévez Ortega de 19 años de edad de quien desde el 22 de abril no se ha sabido nada luego de salir de su casa en la colonia Jardines de San Manuel.

También se reportan casos en Zacatlán, Jolalpan, Tehuacán

Es importante destacar que la ciudad de Puebla fue el que acumuló el mayor número de mujeres desaparecidas en lo que va del año, aunque también existen reportes en Zacatlán, Jolalpan, Tehuacán, Cuautlancingo, Acatlán, Acatzingo, Huauchinango, entre otras demarcaciones con uno o dos boletines emitidos respectivamente.

Sin embargo, los casos que más han conmocionado a Puebla es el de Sandra Pérez Portillo quien no logró pasar este Día de las Madres con su hijo de ocho años de edad, debido a que las autoridades no han logrado encontrarla pese a que ya se registró la detención de sus siete presuntos secuestradores.

También el de la pequeña Estefany Esmeralda Gutiérrez López de 11 años de edad, incluso la Fiscalía de Puebla activó la alerta AMBER para agilizar su búsqueda, pues ella desapareció en el Día del Niño (30 de abril) en la junta auxiliar de San Pedro Acoquiaco municipio de Tehuacán.