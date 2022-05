En pleno 10 de mayo, encuentran sin vida en Tlaxcala a los tres hermanos desaparecidos en Coronango (FOTOS Y VIDEO)

En pleno Día de las Madres y tras 10 días de ser reportados como desaparecidos, los hermanos Brayan, Israel y Adolfo fueron localizados sin vida, con señales de violencia y al interior de bolsas para basura abandonadas a un costado del Río Atoyac en los límites de Puebla y Tlaxcala.

⚠️ #Fakenews la mamá de los #3DesaparecidosDeCoronango desmiente a @FiscaliaPuebla y señala que ella no ha confirmado que los cuerpos encontrados en #Tlaxcala sean sus hijos, María Lizet Sill Camarillo pide que no se bajen las imágenes de sus hijos. “Es mentira todo” #Puebla pic.twitter.com/Wz040HFv7o

La tarde del 10 de mayo vecinos de la colonia San Buenaventura en el municipio de Papalotla, Tlaxcala, reportaron tres bolsas de plástico flotando sobre el Río Atoyac, con lo que parecían cuerpos humanos en su interior.

Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Uidai) de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los tres cuerpos sin vida.

Más tarde, de manera extraoficial, se confirmó que se trataba de los hermanos Brayan, Israel y Adolfo, quienes desde el pasado 30 de abril fueron reportados como desaparecidos tras acudir a un bar del municipio de Coronango.

Durante el transcurso de la tarde y tras este macabro hallazgo, María Lizeth Sill Camarillo aseguró que hasta ese momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no le había confirmado que estos tres cuerpos sin vida pertenecieran a sus hijos Israel, Brayan y Adolfo.

"Quiero decir y pedirle a las redes sociales que no mientan con la información que están subiendo, pues la Fiscalía no me ha confirmado que los cuerpos encontrados sean de mis hijos. Por lo que pido que dejen de decirlo en sus páginas porque esa información no es verdadera", dijo la madre de los tres jóvenes desaparecidos en Coronango durante una entrevista para VCN Noticias.