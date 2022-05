Encuentran cuerpo de Sandra Pérez Portillo 30 días después de su secuestro (FOTOS)

La muerte de Sandra Elizabeth Pérez Portillo en Chachapa pudo evitarse: fue secuestrada, casi de inmediato mutilada, y después de más de 20 días de sufrimiento y encierro en una casa de seguridad fue estrangulada, su cuerpo maniatado lo aventaron en la cisterna de la vivienda que posteriormente fue abandonada. Su asesinato se configura como el feminicidio 42 en lo que va del año en Puebla y pudo no ocurrir por los días que permaneció con vida.

Su búsqueda no fue extenuante, Sandra Elizabeth fue secuestrada el 27 de abril y su cadáver encontrado el 27 de mayo; pero de los 30 días en los que estuvo ausente se encontraba con vida al menos 23, de hecho, su propia familia encabezó labores para dar con ella y exigía apoyo de las autoridades, pero no fue suficiente.

José Luis Pérez, padre de Sandra, refirió en diversas ocasiones que su hija estaba viva y suplicó que no dejaran de buscarla, ya que cada segundo la vida de la joven corría peligro; pero ni así las autoridades quisieron movilizarse o regresarles el apoyo de los rescatistas y binomios caninos que les habían dado los primeros días después de que la joven fue secuestrada.

El 17 de mayo la familia de Sandra organizó una protesta frente a Casa Aguayo, ese día suplicó a los representantes de Gobernación que los recibieron que se movilizaran porque Sandra estaba en peligro, como si intuyera que su hija lo necesitaba.

Incluso, al salir de esa reunión informó a Diario CAMBIO que él seguía recibiendo mensajes de los presuntos captores en los que le mandaban fotografías de personas muertas, por lo que sabía que su hija estaba viva.



“No sólo las gentes que la tienen la están haciendo sufrir son culpables, aquí hay otros que no quieren hacer nada por salvar su vida, ellos también son culpables”, escribió el papá el 19 de mayo, dos días después de la reunión.



Según fuentes policiacas, al momento de que identificó el cuerpo sin vida de Sandra Pérez Portillo al interior de la cisterna se calculó que tenía entre cinco y 10 días de asesinada, por lo que estuvo con vida entre 20 y 25 días, es decir, buena parte del tiempo que estuvo ausente y que diversos medios publicaban su caso.

Los familiares sabían que algo andaba mal con los detenidos que presentó la FGE

La misma mañana que acudieron a Casa Aguayo, la madre de Sandra reveló para Diario CAMBIO que los sujetos que fueron presentados como los posibles secuestradores de su hija ya habían hablado; pero lo único que dijeron es que ellos no habían sido, que otros hombres se la llevaron pero no sabían a dónde, aun así la Fiscalía los siguió acusando.

Después de buscar apoyo de las autoridades, los criminales mataron a Sandra

Al siguiente día que la familia Pérez Portillo buscó el apoyo del gobierno para localizar a la joven de 32 años, el papá de Sandra comenzó a compartir estados a través de su WhatsApp, en donde sólo pedía a Dios que los perdonara, pero no añadió a quiénes.

Únicamente empezó a escribir que no comprendían su dolor, seguido de ello un video acompañado de fotografías de Sandra y de la canción “Debo Entender” que sonaba de fondo, la cual recalca la pérdida de una persona que no volverá a ser vista y que no será olvidada, tal como si él hubiera sabido que su hija ya estaba muerta, pues el video lo compartía una y otra vez.