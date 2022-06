Granaderos retiran a familia de desaparecidos cuando protestaban frente a sede de la Fiscalía (FOTOS Y VIDEOS)

Elementos del cuerpo de granaderos de la Policía Estatal retiraron el bloqueo que hacían los familiares de Joselin Carreto y David Báez cuando se manifestaban afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) en reclamo a las nulas investigaciones para dar con el paradero de esta pareja que desapareció y dejó en la orfandad a su hija de cuatro años.

Y es que este miércoles se cumplieron siete días desde que David Báez de 29 años de edad y su esposa Joselin Carreto de 28 años están reportados como desaparecidos, luego de que ambos salieron de su casa ubicada en San Bartolo para comprar mercancía al tianguis La Cuchilla; sin embargo, la única pista que tiene la familia de ellos es que sí llegaron a este lugar, pero no saben si lograron salir o si les llegó a pasar algo, pues sus teléfonos están apagados.



Familiares de Jocelin y David pareja desaparecida hace una semana en la zona de la "cuchilla", cierran bulevard 5 de mayo a la altura de la @FiscalíaPuebla continúan pidiendo apoyo a las autoridades para localizarlos #Puebla #CódigoRojo pic.twitter.com/cl3FgpapTo

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 7, 2022

Ante ello, una semana después de la desaparición de ambos poblanos, sus familiares se manifestaron por segunda ocasión en la entrada de la FGE exigiendo justicia porque acusaron que esta institución no ha realizado los trabajos necesarios para dar con David y Joselin.

¡Queremos solución! Vivos se los llevaron, vivos los queremos

En el retorno de la Fiscalía en la 31 Poniente, con pancartas y bajo la consigna “queremos solución y vivos se los llevaron vivos los queremos”, comenzaron a gritar de impotencia ante los nulos avances de esta institución; sin embargo, no contaban con que serían amedrentados por granaderos de la Policía Estatal, quienes los intimidaron con tal de que se retiraran y así dejaran libre el paso vehicular.

Poco más de 30 granaderos de la Policía Estatal comenzaron a empujar a los familiares hacia el área verde que se ubica a un costado de la FGE con el objetivo de que los quejosos permitieran el paso vehicular de la zona

"No, no estamos aquí por gusto, estamos aquí por impotencia de no saber de ellos, por coraje porque la Fiscalía no tiene nada. Queremos que nos den algún avance porque no han hecho su trabajo”, recriminaron los familiares del matrimonio en la puerta de la Fiscalía de Puebla mientras impedían el paso vehicular como símbolo de protesta.

Los familiares de la pareja desaparecida argumentaron que supieron de la desaparición de sus familiares por sus propios medios, ya que la Fiscalía General del Estado no ha realizado acciones para dar con el paradero de David y Joselin, por lo cual les pidieron que comiencen a trabajar.

Pese a todo, el padre de David, el señor Álvaro, logró sostener una reunión con personal de la Fiscalía y minutos después reveló que la dependencia aumentará los recursos para poder agilizar la búsqueda del matrimonio desaparecido, por lo que mantienen esperanzas de que pronto puedan encontrarlos y así esta pesadilla para ellos pueda tener fin.

Protesta en Casa Aguayo

Este martes alrededor de 20 seres queridos de Joselin y David se concentraron en Casa Aguayo para exigirle al Gobierno del Estado celeridad con la desaparición de ambos jóvenes. Tres horas después, la familia se trasladó a la Fiscalía General del Estado.



??#ALMOMENTO | A una semana de la desaparición de Joselin Carreto y David Báez, la pareja que acudió al tianguis la Cuchilla y ya no regresó a casa; familiares y amigos se manifestaron esta mañana en Casa Aguayo para que gobierno del Estado pueda agilizar su búsqueda#PUEBLA pic.twitter.com/I3bm7KBffe

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 7, 2022

Los esposos tienen una pequeña de cuatro años de edad, quien desde hace ya una semana que no ve a sus padres. Mientras tanto la menor ha estado bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes aunque por dentro se encuentran desesperados por no saber nada del matrimonio, aparentan calma frente a su nieta.