Protocolo de seguridad vs linchamiento fracasó en Papatlazolco al verse rebasados por la multitud: SSP

El secretario de seguridad pública del municipio de Huauchinango ha dado a conocer ante medios estatales, que el protocolo de seguridad de la comunidad de Papatlazolco fue rebasado por la multitud de personas que lincharon a Daniel Picazo el pasado viernes 10 junio, luego de que el joven abogado fuera señalado de presunto secuestrador de menores.

Javier Gómez ha rechazado que hayan llegado tarde al lugar donde lincharon a Daniel Picazo, pues afirma que llegó una patrulla con dos elementos y 4 más en una segunda unidad, pero nada pudieron hacer para rescatar al joven abogado de 31 años.

La mediación para rescatar a Daniel fracasó en la primera instancia y en el momento que intentaron rescatarlo, ya no pudieron hacer nada, siendo así como lo llevaron a la cancha de usos múltiples para que terminaran prendiéndole fuego.

Gómez Vázquez, aseguró que se aplicó el protocolo vigente desde el año 2019, arribando al Papatlazolco con una patrulla de la policía municipal.

Daniel iba a ser rescatado del lugar de los hechos y los uniformados lo trasladarían a un nosocomio, pero la turba de personas no permitió que se lo llevarán, por lo que los participantes en el linchamiento se apoderaron nuevamente de su víctima ya que era más de 200 civiles quienes intentaron agredir a los elementos policiacos.

El funcionario destacó que se dio aviso al 911 para que interviniera el estado y tomará el control la secretaría de gobernación, pero la negociación fue fallida ya que no pudieron ingresar.

Gómez Vázquez dijo “no se puede actuar por ocurrencia o fuera de protocolo y no se pudo pedir ayuda al Ejército o a la Guardia Nacional porque no nos harían caso, porque ese no es el protocolo, debe ser el Estado el que tome el control”.