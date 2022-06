Puebla fue tercer estado en recursos para buscar a desaparecidos en 2021 y no se localizaron a 298

Puebla fue el tercer estado con mayor cantidad de recursos recibidos para buscar a las personas desaparecidas durante 2021; sin embargo quedaron sin encontrar 298 personas de las más de mil 400 que contabilizó la Fiscalía General del Estado el año pasado.

De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), la entidad tuvo una entrada de dinero por parte del Gobierno federal de 38 millones 320 mil pesos para realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas durante 2021.

Con esa cifra la entidad se convirtió en la tercera entidad que más dinero recibió para buscar personas desaparecidas, sólo superada por Coahuila, en donde la Federación aportó 48.1 millones de pesos, mientras que el primer lugar se lo quedó Baja California con 51.8 millones de pesos.

Además, los 38 millones que recibió el Gobierno del Estado para buscar personas en dicho periodo representó un aumentó del 112 por ciento en comparación con 2020, pues para ese año sólo ingresaron a la entidad 18 millones de pesos, es decir poco menos de la mitad de los recursos.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la FGE durante todo el 2021 se contabilizaron mil 461 personas desaparecidas en la entidad, esta cifra refleja una escalofriante estadística de cuatro personas que fueron reportadas como no localizadas en territorio poblano cada día de ese año.

Además, la propia Fiscalía de Puebla reveló que al término del 2021 todavía no habían sido localizadas 298 personas de las más de mil 400 que fueron reportadas como extraviadas o no localizadas, esto quiere decir que uno de cada cinco poblanos en estas condiciones no fueron encontrados.

Hay que recordar que se ha vuelto muy común que familiares y personas cercanas a los desaparecidos tomen las calles de la entidad para exigir a las autoridades encontrar al extraviado.