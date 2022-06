Borracho de la Ruta 45-A no tenía seguro, nadie nos ha venido a ver: papá del niño hospitalizado (FOTOS)

Maximiliano Miranda, padre del pequeño de dos años que salió proyectado del automóvil impactado por el chofer que conducía ebrio la Ruta 45-A el pasado domingo en las Torres y la 11 Sur, reveló que a dos días de los hechos nadie se les ha acercado para costear los servicios médicos; y peor aún, dijo que la realidad es que dicho transporte público no cuenta con seguro.

Maximiliano dijo que a su hijito lo tuvo que hospitalizar en un sanatorio privado debido a que el concesionario de la Ruta 45-A no se ha puesto en contacto con ellos para hacerse cargo de los gastos médicos; es más, ni siquiera ha mostrado interés por la salud del menor y ante tal omisión dijo que el día lunes acudió a levantar la denuncia al C5 por el delito de lesiones en contra de Carlos N, el conductor ebrio de la Ruta 45-A.

En entrevista con Cinco Radio, Maximiliano recalcó que además de su hijo de dos años también se encuentran hospitalizados su esposa, quien está embarazada de tres meses y su suegro. Dijo que no quería llegar al grado de hacer pública su inconformidad, pero al ver que no han mostrado interés, recurrió a dicho medio de comunicación para exigir justicia para que este tipo de casos ya no vuelva a ocurrir y que caiga todo el peso de la ley en contra del responsable.



“Estamos buscando ser escuchados. Lo único que queremos es justicia, que no le dejen ir, que pague lo que hizo porque un niño de dos años tenga la culpa. Mencionan que según no tenía frenos pero no es cierto, todavía intentó escapar, le pegó al carro de mi suegro y ahí fue donde atravesó el Bulevar y chocó contra el puesto de papas”, finalizó.



Maximiliano dijo que las heridas que presentó su hijo fueron principalmente en la cabeza y en otras partes de su cuerpo. Pese a todo el menor ya se encuentra fuera de peligro y en terapia intermedia; pero aún tiene que seguir bajo vigilancia para continuar su tratamiento.