PC municipal minimiza desplome de elevador del IMSS: solo se cayó 5 centímetros (VIDEO)

El director de Protección Civil Gilberto González Labastida intento minimizar el desplome de un elevador en el IMSS La Margarita al decir que solo se cayó 5 centímetros, lo cual resultó una mentira, pues hasta hubo dos personas lesionadas por la caída.

En entrevista a Diario CAMBIO, el director negó que haya habido un incidente en el interior del nosocomio, por lo que los miembros de Protección Civil que arribaron al lugar se marcharon inmediatamente.

“No pasó nada, fue un reporte donde avisaron que había ahí un tema de que se había caído un elevador, pero no es cierto, solo se desplazó 5 centímetros, lo arregló personal de mantenimiento y no pasó nada” señaló el director.