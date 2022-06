¡Tragedia! Hallan 42 inmigrantes muertos en el contenedor de un tráiler en Texas (VIDEO)

En el suroeste de San Antonio Texas, la tarde de este lunes fue hallado un tráiler abandonado, en el interior de su contenedor fueron encontrados 42 inmigrantes muertos.

Los inmigrantes llevaban horas abandonados al interior de la caja del tráiler lo que provocó la muerte de los 42 por asfixia.

De acuerdo a los testigos, los sobrevivientes estaban gritando desesperados pues los habían dejado abandonados por horas.

?#BREAKING: 42+ people found dead inside truck in San Antonio, Texas



?#SanAntonio l #Texas



According to emergency personnel, Reportedly an 18 wheeler packed with illegal aliens was found abandoned in the city’s southwestern edge resulting with 42+ dead inside the truck pic.twitter.com/h1PyF6Ud39