El costo de la justicia: familia de Angélica traerá de Xalapa a 38 testigos para esclarecer su feminicidio (FOTOS Y VIDEO)

Con tal de que se le logre hacer justicia a Angélica Landa, quien fue víctima de feminicidio hace dos años y medio, sus familiares trajeron en la primera etapa del juicio oral a 12 testigos desde Xalapa, Veracruz hasta la ciudad de Puebla; así traerán a 38 personas a testificar a lo largo de dos semanas, todo con tal de que a los tres implicados se les dicte la pena máxima.

En entrevista Marisol Landa, hermana de Angélica, confesó minutos antes de que se llevara a cabo el juicio oral, que para ellos como familiares todo este proceso ha sido bastante doloroso, cansado y dijo que tal parece que hasta la justicia tiene un precio, pues las autoridades exigen testigos y para traerlos la familia tiene que correr con todos los gastos de traslado de 38 personas para que puedan rendir su declaración, esto sin el apoyo del Gobierno del Estado.

“Es un proceso doloroso, duro y difícil psicológicamente para mi familia, emocionalmente para mis hijos muy duro. Mi hermana era tía, amiga, hija, entonces esta situación de que me arrebataron a mi hermana no tiene palabras, no hay nada que pueda describir este momento, sólo esperamos llegar hasta lo que la ley permita, esperamos que las autoridades nos ayuden con todo lo que estamos haciendo”, dijo consternada Marisol.